حملة السيسي تزور مستشفى العريش

تحت رعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس القبائل العربية، زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، زار خلالها عددًا من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في المستشفى، واطمأنوا على حالتهم الصحية.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حرص المرشح الرئاسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل مع الأشقاء الفلسطينيين وصولاً للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

يأتي ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجهة إلى قطاع غزة.