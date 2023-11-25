تشاهدون اليوم.. الأهلي يستضيف ميدياما الغالني.. مانشستر سيتي يواجه ليفربول.. أتلتيكو مدريد يصطدم بـ "ريال مايوركا"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 25 من نوفمبر 2023، على النحو التالي:
دوري أبطال أفريقيا
3:00 سيمبا: أسيك ميموزا
6:00 الترجي الرياضي: النجم الساحلي
6:00 بيترو أتلتيكو: الهلال
9:00 الأهلي: ميدياما
9:00 الوداد الرياضي: جوانينغ جالاكسي
كأس مصر
2:00 وادي دجلة: الصيد بالدقي
2:00 القناة: الشرقية
2:00 راية: المصرى بالسلوم
2:00 مصر المقاصة: الواسطى
الدوري الإنجليزي الممتاز
3:30 مانشستر سيتي: ليفربول
5:00 بيرنلي: وست هام يونايتد
5:00 لوتون تاون: كريستال بالاس
5:00 نيوكاسل يونايتد: تشيلسي
5:00 نوتينجهام فورست: برايتون
5:00 شيفيلد يونايتد: بورنموث
7:30 برينتفورد: آرسنال
الدوري الإسباني
3:00 رايو فاليكانو: برشلونة
5:15 فالنسيا: سيلتا فيجو
7:30 خيتافي: ألميريا
10:00 أتلتيكو مدريد: ريال مايوركا
الدوري الإيطالي
4:00 ساليرنيتانا: لاتسيو
7:00 أتلانتا: نابولي
9:45 ميلان: فيورنتينا3
الدوري الألماني
4:30 بوروسيا دورتموند: بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 يونيون برلين: أوجسبورج
4:30 فرايبورج: دارمشتات 98
4:30 فولفسبورج: لايبزيج
4:30 فيردر بريمن: باير ليفركوزن
7:30 آينتراخت فرانكفورت: شتوتجارت
الدوري الفرنسي
6:00 كليرمون فوت 63: لانس
10:00 ستراسبورج: مارسيليا