نقابة الصحفيين الفلسطنيينن: استشهاد 66 صحفيا في غزة بينهم 6 صحفيات

نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 66 شهيدًا من أبنائها الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، قد تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، على خلفية مقاومة حماس واستهدافها أجزاء من الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك- أن هناك صحفيين مفقودان حتى الآن، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأشار تقرير للجنة الحريات التابعة للنقابة ان الاحتلال قتل 6 من الزميلات منذ 7 اكتوبر الشهر الماضي وبداية عدوانه على قطاع غزة حتى مساء الخميس 23/11/2023، وبيّنت أن من ضمن حصيلة الشهداء 6 صحفيات قتلن خلال العدوان وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف.

كما طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من كافة المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي متابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحق الزميلات الصحفيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب واعتداء على خلفية عملهن الصحفي .

يذكر أنه قد دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئيا بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة منذ أمس الجمعة، وعلى مدى الـ48 يوما الماضية شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.