الكشف على 1612 مواطنا في قافلة طبية بدمياط



نفذت مديرية الصحة دمياط قافلة طبية علاجية في عزبة العمدة بمركز فارسكور خلال يومى ٢٢ و ٢٣ من نوفمبر الجارى فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل بالمحافظة.



أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ان فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي ١٢١٦ حالة مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل ١٠ حالات تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات وإصدار ٥ قرارات للعلاج على نفقة الدولة .

واوضح وكيل وزارة الصحة في دمياط أنه إلى جانب الكشف الطبى تم إجراء ٣٧١ تحليل معملى للمواطنيين كما تم الفحص باستخدام السونار لـ ١٣ حالة و ٤٢ حالة بالآشعة السينية كما تم الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ ١٥١ مواطن، بالإضافة إلى عقد 10 ندوات تثقيف صحى تشمل ١٤٠ مواطن من المترددين.

كما أجرى عبد الجواد مرورا مفاجئا على مستشفى كفر سعد المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى ، يرافقه لجنة من مديرية الشئون الصحية تضم كلا من مدير الادارة العامة للطب العلاجي و مدير ادارة الطوارىء و مدير ادارة نفقة الدولة و مدير ادارة المتابعة بمديرية الصحة بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة دمياط.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة،بالتزامن مع وجود حادث تم نقل مصابيه الى المستشفى حيث تفقد وكيل الوزارة المصابين و تابع تقديم الاسعافات و الخدمات الطبية الطارئة واطمأن على استقرار حالتهم الصحية.

