شباب ورياضة الشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن الشخصيات البارزة في المحافظة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الشباب والرياضة وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة في ‏تقديم أوجه الرعاية والدعم ‏المادي والمعنوي للشباب والطلائع وفتح مجالات جديدة لتنمية القدرات وصقل المهارات وخاصة نوادي الفتاه المرأة بتعلم حرف يدوية تمكن الفتيات والسيدات من إقامة مشروعات خاصة تدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياه كريمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان" اعرف بلدك"( الشخصيات البارزة في محافظة الشرقية) وذلك بحضور 50 شاب وفتاه من أعضاء وعضوات مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضةأن محسن رمضان جنادي كبير معلمين بالتربية والتعليم قام بتقديم الندوة والتي أوضح فيها دور الشخصيات البارزة في المحافظة وتأثيرها علي سلوك الفرد والمجتمع وذلك بهدف غرس روح الولاء والإنتماء عند الشباب تجاه وطنهم ليساهموا في بنائه ورفعته وتم فتح باب الحوار والرد علي اسئلة واستفسارات الحضور.