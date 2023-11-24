بحضور 6 وزراء ومحافظين.. نائب محافظ بورسعيد يحصل على درجة الدكتوراه في التخطيط الإستراتيجي

حصل المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن الرسالة المقدمة عن دور التخطيط الإستراتيجي في دعم المشروعات القومية بهدف تحقيق الإستدامة المالية للدولة في ضوء رؤية مصر 2030 - دراسة تطبيقية على قطاع البترول المصري.

بحضور 6 وزراء ومحافظين..نائب محافظ بورسعيد يحصل على درجة الدكتوراه

جاء ذلك أثناء مناقشة الرسالة بحضور السيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء دكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، والمهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، واللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، وعدد من نواب المحافظين.

وأبرزت الرسالة الدور الإستراتيجي لقطاع البترول المصري والتحديات التى يواجهها ووضعت توصيات تتواكب مع رؤية مصر 2030.

وناقش الرسالة كل من: الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور محمد سعد، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، والدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور فريد محرم، وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس.