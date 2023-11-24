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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: نعمل على إجلاء ونقل المصابين لمستشفيات جنوب غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّنا نعمل على الوصول إلى المصابين والمرضى، وإجلائهم إلى مستشفيات جنوب غزة، وفقًا لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن 10 سيارات إسعاف تابعة لنا، تتجه إلى المستشفى المعمداني في غزة، لإجلاء المرضى والكوادر الطبية، وقد أجلينا نحو 100 مريض، في مستشفى الشفاء بغزة، إلى مستشفيات وسط وجنوب القطاع.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن العمليات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة، تجري بالحد الأدنى من الإمكانات، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

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