"أحلام صغيرة".. 100 عمل فني لمواهب الإسكندرية في احتفالات عيد الطفولة

نظم قسم المواهب بفرع ثقافة الإسكندرية احتفالية بمناسبة عيد الطفولة بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر نوڤمبر الجاري.

بدأت الفعاليات بمعرض فني بعنوان "أحلام صغيرة" تضمن 100 عمل فني نتاج ورش مرسم المواهب التي أقيمت طوال شهر نوڤمبر، افتتحه كل من الفنان د.سعيد عبد القادر وعزت عطوان مدير عام الفرع، بحضور مسئول المواهب ومدير القصر، ونخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين.

تلى ذلك فقرة إلقاء شعر بعنوان "فلسطين الصابرة" لنادي أدب الموهوبين، إشراف الأديبة هبه فاروق.

وخلال الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، قدّم نادي مواهب الفنون الشعبية باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة المدرب مصطفى أحمد، منها "عدّى النهار، خلي السلاح صاحي، عاش، جرس الفسحة، البمبوطية، الفرح الإسكندراني، يا بلدنا يا حلوة"، وفقرة التنورة التي تفاعل معها الجمهور، واختتم اليوم بعدة فقرات فنية لفرقة الأنفوشي الاستعراضية تدريب خديجة محمود.

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