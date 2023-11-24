استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا شرق الضفة الغربية

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 11:58 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عامًا)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم "عقبة جبر"، جنوب أريحا شرق الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته. واستولت قوات الاحتلال على سيارة أثناء انسحابها من المُخيم.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عامًا)، مُتأثرًا بإصابته الحرجة من الاحتلال الإسرائيلي في 17 من الشهر الجاري.

وكان الشهيد خير الله، أصيب في قصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "طولكرم"، وتم نقله إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطورة حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

وباستشهاد خير الله يرتفع عدد شهداء محافظة "طولكرم" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى 43.