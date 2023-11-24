رئيس وزراء إسبانيا يشكر مصر على الهدنة في غزة ويؤكد ضرورة استمرارها

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء الهدنة الإنسانية في غزة ووقف إطلاق النار، مقدما الشكر لمصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب القائمة في غزة والذي كان محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين وإجلاء مزدوجي الجنسية.

وأشار رئيس وزراء إسبانيا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، نقلته فضائية اكسترا نيوز، إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، مؤكدًا أنه لابد من إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.



وأضاف أنه لابد من دخول المساعدات لقطاع غزة بشكل كافي ومنتظم، والهدنة الإنسانية يجب أن تستمر.