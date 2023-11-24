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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم .. الأهلى مع الاتحاد والزمالك أمام سبورتنج فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، الشمس مع وادى دجلة و دلفى مع الصيد و الأهلى مع الاتحاد السكندرى و الواى مع أصحاب الجياد.

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، سموحة مع الزهور و6 أكتوبر مع المقاولون وسبورتنج مع الزمالك والطيران مع هليوبوليس.

وأقيمت على مدار الإثنين الماضى، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/ 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت الجولة السادسة، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.

وسموحة الزهور الاتحاد السكندري لدورى سيدات الكرة الطائرة الأهلى