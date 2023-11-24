رئيس وزراء بريطانيا: الاتفاق بين إسرائيل وحماس بالغ الأهمية

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 10:45 ص

قال رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" اليوم الجمعة إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، يعد أمرا بالغ الأهمية.

وأضاف سوناك - عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "أن هذه الهدنة الإنسانية ضرورية من أجل إنهاء المحنة الرهيبة للرهائن الذين تحتجزهم حماس وإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة".

وأعرب سوناك عن شكره لقطر ومصر ودول أخرى على الدبلوماسية المكثفة التي أدت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا "لن نتوقف حتى يتم إعادة جميع الرهائن بسلام".

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتم في وقت لاحق اليوم إطلاق سراح أول مجموعة من الرهائن المحتجزين مؤلفة من 13 رهينة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في وقت سابق اليوم، حيث من المقرر أن يتم وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.