إستونيا تؤكد أهمية التعاون مع الهند في مجال الأمن الإلكتروني

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 10:43 ص

أكدت وكيل وزارة الخارجية الإستونية مارين راتنيك أهمية التعاون مع الهند في مجال الأمن الإلكتروني؛ وذلك في ظل تنامي استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في الوقت الراهن.

وقالت مارين راتنيك - على هامش مشاركتها في منتدى رجال الأعمال بالهند ودول الشمال وبحر البلطيق في نيودلهي - "نبحث مع الهند العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وخاصة المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والنظم الإلكترونية، لاسيما وأن الأمن الإلكتروني يحظى بأهمية رئيسية في الوقت الراهن".

وأوضحت أنه بوجه عام، هناك تزايد في استخدام النظم الرقمية على المستوى العالمي حاليا ولذلك فإنه يتعين حماية المواطنين والدول والبنية الأساسية، وبالتالي فإنه يوجد مجال واسع للتعاون فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأضافت "يمكن تحقيق الأمن الإلكتروني بصورة جيدة إذا تعاوننا مع دول تفكر بالطريقة التي نفكر بها لإعداد أنفسنا بشكل أفضل لمواجهة أي هجمات مستقبلية".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد شاركت مع اتحاد مؤسسات الصناعة الهندية في تنظيم منتدى رجال الأعمال بالهند ودول الشمال وبحر البلطيق بهدف بناء وتعزيز الشراكات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.