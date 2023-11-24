الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مدار 48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان هناك اعتدالا في حالة الطقس، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعات مؤقتة على مدار الـ 48 ساعة القادمة؛ إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وهو ارتفاع بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، لافتة الى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الملوثات من طبقة قريبة من سطح الأرض، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء خريفية دافئة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تسود أجواء باردة ومائلة للبرودة خلال فترة الليل، ولافتة إلى أن هناك اعتدال في حركة الرياح مما يعمل على وجود أتربة عالقة خلال فترة النهار في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد.