مصرع سيدة وإصابة 3 في حادث مروري بالوادي الجديد

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، صباح اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة و مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة – أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة أسفر عن مصرع صباح محمد احمد قطب، 62 عامًا، وإصابة كل من سيد محمود أحمد٦٣عامًا،أحمد سيد محمود، ٢٨عامًا، اسماء سيد محمود، ٣١عامًا، وجمعيهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز إزالة آثار الحادث من الطريق لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.