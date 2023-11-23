النائب عادل اللمعي يعلن رفض الكتلة البرلمانية لـ"بورسعيد" مشروع سي ترانس: يهدد صحة الأهالي

أعلن النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتله البرلمانية لمحافظة بورسعيد، رفض الكتلة لمشروع "سي ترانس" لتداول وتخزين وشحن "الكلينكر والأسمنت والفوسفات واليوريا والحجر الجيري بمشتقاتها"، في ميناء غرب بورسعيد، وذلك حفاظا على صحة وسلامة أهالي بورسعيد، مؤكدا أنها تقدمت بأدوات رقابية في إطار طلبات إحاطة واقتراحات برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والبيئة.

وأشار إلى أن الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، عقدت جلسة تشاورية ضمن الحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، وكان في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب،والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

واستنكر "اللمعي" غياب أحد أهم أطراف هذا المشروع عن الجلسة وهم قيادات هيئة قناة السويس، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التشريعية، للحفاظ على صحة وسلامة أبناء بورسعيد، والسير في اتجاه الدولة المصرية لجعل قناة السويس ممر مائي ملاحي صديق للبيئة، لاسيما وأن مشروع تداول وتخزين وشحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف (الكلينكر الفوسفات واليوريا بمشتقاتها، والحجر الجيري والجبس والملح وغيرها) تمثل خطرًا على الصحة العامة لأهالي المحافظة، خاصة وأن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني لمحافظة بورسعيد.