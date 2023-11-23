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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

براءة المتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

منصة المحاكمة
منصة المحاكمة
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قضت محكمة جنايات الفيوم  برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد اسامه الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانه سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتبرئة المتهم "عبد النبي محتار "، من تهمة القتل وحيازة "سلاحآ ابيض " ومتهم بقتل المجني عليه " مصطفي ناصر عبدالله " بسبب خلافات الجيرة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها "إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات، وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم. 


وتعود تفاصيل الواقعه الي الاحد 28 اغسطس 2022 عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير  أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في منطقة الحاكورة وسط مدينة الفيوم، وإصابة شاب.
 
وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة شاب يدعى "مصطفى.أ" بإصابات خطيرة إثر تعرضه للطعن بأسلحة بيضاء في المشاجرة وتم نقل المصاب الي المستشفى وتوفي متأثرًا بإصابته بنزيف حاد إثر الطعنات التي أصيب بها. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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