وكيل دفاع النواب للمصريين: اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لا تقهر

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتحركات المصرية التي قام بها الرئيس السيسي، والتي تعدت الـ40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوي الشأن بهدف إيقاف الحرب على غزة، وإجهاض المخطط الصهيوني بدعوة الفلسطينيين إلى التهجير القسري من غزة إلى سيناء.

وأضاف وكيل دفاع البرلمان في تصريحات له عقب الجلسة العامة، اليوم، أنه حال المساس بالسيادة المصرية فإن الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن القومي المصري، وأن جميع أجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدودة وأراضيه.

وبعث وكيل دفاع النواب برسالة للمصريين: “اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لاتقهر وارادة شعبية فولاذية”.

وتابع إبراهيم المصري أن بيان رئيس الوزراء اليوم أمام البرلمان كاشف للحقيقة وللجهد المصري المبذول في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينيه وإجهاض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى افراغ القضية الفلسطينية وإنهائها.

ولفت إبراهيم المصري إلى أن الجهود المصرية لتنمية سيناء لن تنتهي ومصر أنفقت ٦١٠ مليارات جنيه في 10سنوات مصر لديها خطط لاستثمارات ب٤٠٠ مليار جنيه في سيناء لتكون مركز لوجستيا عالميًا.