بالصور.. الآلاف من عمال الغزل والنسيج يهتفون السيسي رئيسي.. وعبد الفتاح إبراهيم: السيسي منحاز للعمال بكل ما يملك ونحن معه

من قاطرة الاقتصاد والنشاط الاستثماري في مصر من أهم المحافظات الصناعية؛ إذ تشتهر بالصناعات المتعددة منها صناعة الحلويات والأثاث ومشتقاته وصناعة الغزل والنسيج والألبان وغيرها، بها أهم ٣ مدن صناعية حولتها إلى منطقة حيوية لوجستية تقع بأقصى شمال مصر، وبعدها بـ15 كم يصب فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط عند رأس البر، يفصلها شريط ضيق عن بحيرة المنزلة، وإلى الجنوب الغربي تمتد مزارع وجه بحري (دلتا النيل) وسهولها، ويعتبر ميناءها أحد أهم موانئ مصر فينشط استقبالاً للسفن وتتكثف فيه حركة البضائع.

من بلد الأبطال مدينة دمياط مسقط رأس رأفت الهجان، بعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنوا فيها دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وتؤيده في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه.

وقد حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال محمد حسن موافى رئيس اللجنة النقابية لشركة دمياط للغزل والنسيج: “إننا رأينا جميعا رؤى العين الواضحة ما تم من انجازات على كافة الاصعدة وما شهدتها مصرنا العزيزة من مشروعات قوميه وتطور ملحوظ شامل على أرض الواقع، وحالة الاستقرار الأمنى التى تعيشها البلاد ونخص بالذكر التطور الهائل فى قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بأكملها التى عانت لعقود عديدة ولم يهتم أحدا بهذا القطاع إلا أن جاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليخرجهم من عنق الزجاجة ويستمع لمطالبهم ويهتم لأمورهم ليحى مرة أخرى تلك الصناعة ويهتم بها”.

وأضاف موافى، أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها لإحداث نهضة اقتصادية شاملة فى جميع ربوع الوطن، وان عمال الغزل النسيج جميعا سوف يتكاتفوا ويتحدوا بإختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وذلك لإستكمال تلك المسيرة الإقتصادية الشاملة من تطوير.

وقال احمد المرسى رئيس قطاع الجودة والانتاج بشركة غزل دمياط، بالنيابه عن المهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب التنفيذي أن عمار الغزل والنسيج بشكل عام وعمال شركة دمياط خاصة يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها منذ سنوات.

وأضاف المرسى، أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية منذ فترة تولى الرئيس السيسي حكم البلاد مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة.

ومن جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابه العامة للعامليين بالغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن: “إن الرئيس السيسى منحاز للعمال بكل ما يملك ونحن معه بكل قوة لدعمه، ولن يبنى مصر إلا عمالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى”، مؤكدا أن العمال هم كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن ما شهدناه مع الرئيس السيسى إنجازات تعادل إنجازات قرن كامل، وعمال الغزل أول ناس هيروحوا لجان الانتخابات"، مؤكدا أن السيسى هو الوحيد الذى اهتم بتطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج: "نحن مع السيسى لبناء مصر الحديثة وتطهيرها من الإرهاب الغادر، مؤكدا "نحن مع الزعيم الوطنى قائد ثورة 30 يونيو وخلصنا من الإرهاب"مختتما بالقول: "البلد على الطريق الصحيح مع السيسي.

وجدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

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