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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نواب ديمقراطيون يطالبون بايدن بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات لغزة

الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن
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طالب نواب ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن، بالضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة الفلسطيني، وإعادة فتح معبر حدودي رئيس.

وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، أن النواب أكدوا في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يمكن تنفيذ هدفي القضاء على التهديد الذي تشكله حماس وحماية المدنيين في وقت واحد، لأن تطبيق القانون الدولي الإنساني يتطلب في الواقع حماية المدنيين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن البالغ عددهم 240 المحتجزين في غزة.

 

نواب ديمقراطيون دخول المساعدات لغزة إسرائيل بايدن
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