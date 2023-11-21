وزير الخارجية الفلسطيني: السعودية تعمل على تطبيق مخرجات القمة العربية الإسلامية بشكل سريع

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل سريع وفوري على تطبيق مخرجات القمة العربية الإسلامية.

وأشاد المالكي - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) اليوم الثلاثاء - بدور السعودية ومسؤوليتها وقيادتها للقمتين العربية والإسلامية، مضيفا أن "المملكة تعمل الآن بشكل حثيث وسريع وفوري على تطبيق مخرجات القمة العربية الإسلامية" مشيرا إلى دور الصين بشأن القضية الفلسطينية.. قائلا: "إن المباحثات مع الجانب الصيني كانت مفصلة عن الوضع في فلسطين، وعما يقوم به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على الشعب الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد طالب - أمس الاثنين - خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ووزراء دول عربية وإسلامية، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.