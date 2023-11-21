بالصور.. تكريم أوائل مزارعي القصب بمصنع سكر أرمنت بالأقصر

نظم مصنع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر، الاحتفالية السنوية لتكريم أوائل وكبار المزارعين والموردين لمحصول قصب السكر خلال الموسم الماضي، وذلك خلال التجهيز والإستعداد لموسم قصب السكر بالموسم المقبل والذي ينطلق نهاية شهر ديسمبر القادم.

وحضر فعاليات الاحتفال السنوي لتكريم أوائل المزارعين عن موسم 2022-2023 بمصانع سكر أرمنت، كلا من الكيميائي إسماعيل حسين فؤاد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، واللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والدكتور إبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب الفني للصناعات التحويلية، والكيميائي صلاح عمر علي العضو المنتدب الفني لمصانع السكر، وياسر نوير رئيس قطاع مكتب رئيس الشركة، والمهندس طارق سعد أمين رئيس قطاعات الإنتاج الزراعى.

وأكد اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، خلال فعاليات الإحتفالية، على عقد سلسلة من اللقاءت والإجتماعات خلال الفترة الماضية مع جمعية مستثمري قصب السكر والمزارعين لمناقشة دعمهم بكافة السبل المتاحة لإنجاح الموسم المقبل لتوريد القصب، وكذلك العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لزيادة رقعة الأرض المزروعة بمحصول القصب حول مصر بأكملها، وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع زراع القصب، ومناقشة أهم المشاكل التي تواجههم للوصول لأفضل الحلول المناسبة لهذه المشكلات التى تواجه المزارعين.

وفى نهاية الحفل، تم تكريم عدد من الأوائل مزارعي القصب بزمام جميع المناطق الزراعية التابعة لمصنع أرمنت، وتم تكريم الهيئات الخارجية وهم المهندس رفعت محمد مدير عام مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس أحمد حفني مدير عام الإصلاح الزراعي بالأقصر، والمهندس تركي لطفي مدير جمعية وادي حلفا، وتم تقديم درع الشركة للحاج عادل حرزالله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر.

وتم تكريم المزارع الأول على مستوى المصنع عبدالباقي أبوالفضل صاحب أعلى إنتاجية للفدان بإجمالى 55 طن و800 كيلو، وتكريم خالد يس كأفضل مندوب زراعي لهذا العام، وتكريم المهندس خالد توفيق كأفضل مهندس زراعي لهذا العام.

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