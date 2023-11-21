ندوة "ضوابط بناء الأسرة وسُبل الحفاظ عليها" بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان "ضوابط بناء الاسرة وسبل الحفاظ عليها"، يتم عرضها اليوم عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها وسائل حماية الاسرة في الإسلام والتي من بينها حسن المعاملة بين الزوجين واتباع الأسس السليمة في تربية الأبناء ويبين مسئولية الاهل والمجتمع في الحفاظ علي الترابط الأسري فالاسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع وبإصلاحها واستقرارها ينصلح ويستقر المجتمع.