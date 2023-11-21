شراكة بين بنك التنمية الصناعية وماستركارد لتعزيز التحول الرقمي في مصر

وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) وماستركارد إتفاقية شراكة لتعزيزالشمول المالي ودعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر.

من خلال هذه الشراكة، سيتعاون كل من بنك التنمية الصناعية وماستركارد لتعزيز ما يقدمه البنك لعملائه من منتجات وخدمات وذلك من خلال إتاحة مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة الخاصة بمنتجات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات التجارية، وتطبيق أفضل الممارسات مما سيسهم في تنفيذ استراتيجية بنك التنمية الصناعية الخاصة بالتحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وستتيح هذه الشراكة تنوع وتطور العروض المقدمة من بنك التنمية الصناعية لعملائه بهدف توفير تجربة أكثر تميزا والذي من شأنه ان ينعكس علي جذب شرائح متنوعة من المستهلكين.

أفادت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية : "تعد ماستركارد، الشركة الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، شريكنا لدعم جهودنا نحو التحول الرقمي . وتعد هذه الشراكة بمثابة حجر الزاوية في سعي البنك لتحقيق وتعزيز الشمول المالي ولدمج أكبر عدد من فئات المجتمع بالاقتصاد الرقمي - نحن سعداء بهذا التعاون الذي سينتج عنه طرح المزيد من المنتجات وتقديم خدمات تلبي كافة شرائح المجتمع وتوفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فعالة تتسم بالسرعة واليسر".

وعلق خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: " نواصل اليوم التزامنا القوي بتعزيز رحلة التحول الرقمي في مصر، حيث تتوافق شراكتنا مع بنك التنمية الصناعية مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية وتسريع النمو في البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي. ونتطلع إلى العمل مع بنك التنمية الصناعية لتحقيق استراتيجيته الطموحة والعمل المشترك لبناء نظام رقمي أكثر ترابطًا."