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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. استقرار في حالة الجو وسط أجواء مائلة للبرودة

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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تشهد محافظة الإسكندرية استقرار في حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، حيث تقل فرص سقوط الأمطار على معظم المناطق داخل المحافظة، بنسبة 5%، مع استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة والتسبب في الشعور بالبرودة أثناء النهار وبعض فترات من الليل، حيث سجلت اليوم 19 درجة مئوية، وسرعة رياح 6 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن استقرار في الأحوال الجوية، بداية من اليوم الثلاثاء تستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وتظل الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من  السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة صباحا وأثناء فترات الليل.

كما توجد فرص لتكوين الشبورة المائية صباحًا والتي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ويفضل أصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كما توجد الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية.

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