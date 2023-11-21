يونهاب: حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأمريكية تدخل ميناء كوريا الجنوبية

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسن" التي تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى القاعدة البحرية في مدينة بوسان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان أن وصول الحاملة الأمريكية "تظهر الاستعداد القوي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على التهديد الصاروخي والنووي المتزايد من كوريا الشمالية".

وفي الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، زارت حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريجان بوسان.

في وقت سابق، ذكرت وكالة كيودو أن كوريا الشمالية أخطرت خفر السواحل الياباني بنيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة من 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وحاولت كوريا الشمالية دون جدوى إطلاق أول قمر صناعي استطلاعي لها في مايو وأغسطس.

وأعلنت بيونج يانج عزمها على القيام بمحاولة ثالثة في أكتوبر، لكن هذا لم يحدث.