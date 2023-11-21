وزيرا خارجية الإمارات والبرازيل يبحثان هاتفيا مسارات التعاون الثنائي

الثلاثاء 21/نوفمبر/2023 - 06:01 ص

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، علاقات الصداقة ومسارات التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الوزيران آفاق التعاون الثنائي في عدد من الملفات ومنها البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشارا إلى أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي والشراكات البناءة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن بلاده الإمارات تولي اهتماما كبيرا لتطوير علاقاتها مع البرازيل، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يخدم رؤى البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.