صلاح يحصد الجائزة الفردية الرابعة في أكتوبر

يواصل الدولي المصري محمد صلاح حصد الجوائز الفردية، حيث توج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في شهر أكتوبر من قبل رابطة المحترفين في إنجلترا.

وجاء فوز صلاح بالجائزة بعد تألقه اللافت مع ليفربول في الشهر الماضي، حيث سجل 5 أهداف في 3 مباريات، وساهم في فوز الريدز على إيفرتون ونوتينجهام فورست، إلى جانب التعادل مع برايتون.

وحصل صلاح على الجائزة بتصويت الجماهير للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكالوم ويلسون لاعب نيوكاسل، بالإضافة لـ جيمس ماديسون من توتنهام، وديكلان رايس لاعب آرسنال، وأخيرًا، براين مبيومو من برينتفورد.

وبذلك، يرفع صلاح رصيده إلى 4 جوائز فردية في شهر أكتوبر، حيث فاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل الرابطة، وأفضل لاعب في فريق ليفربول، وصاحب أجمل هدف سجله الريدز، والذي سجله في مرمى إيفرتون.

وتعد هذه الجوائز الفردية خير دليل على تألق صلاح المستمر مع ليفربول، حيث يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي.

