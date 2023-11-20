٧٠٠ لاعب يشاركون في بطولة الوشو كونغ فو في دمياط



نظم الاتحاد المصري للوشو كونغ فو بالتعاون مع منطقة دمياط بطولة الأساليب للوشو كونغ وفو علي ملعب الصالة المغطاة برأس البر، شارك في البطولة حولي ٧٠٠ لاعب ولاعبة من أنحاء الجمهورية.

يهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

قال الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه تم تنفيذ منتدى شباب الدلتا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس بكلمة ألقاها علي المحافظات المشاركة من كندا.

ويشرف علي التنفيذ مديرية الشباب والرياضة بدمياط بقياده الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.