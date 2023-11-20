نائب محافظ الوادي الجديد: شباب "ابدأ حلمك" البنية الأولى لكافة الأنشطة بالمحافظة

أكدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد خلال كلمتها بحفل تخرج الدفعة الثامنة على امتنانها بما شهدته خلال حفل التخرج الدفعة الثامنة من مشروع ابدا حلمك .



ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد الشكر لجميع المدربين وجهدهم الكبير الذي بذلوه للخرزج بمثل هذه الطاقات الشابة التي شهدتها في الحفل مؤكدا على أن شباب ابدا حلمك سيتم الاعتماد عليهم في جميع المحافل القادمة والتي ستتم داخل المحافظة.



واشادت مجدي بالجهد التي يبذلها الجميع من أجل تطوير الأجيال الخالية من فكر وثقافة وأنه سوف يتم في الفترة المقبلة الأختام بشكل كبير بالمسرح المدرسي والذي ستبدأ منه عمليه اكتشاف المواهب والعمل على تطويرها وتنميتها .

كما أعلنت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد عن صرف مكافأة لكل طلبة مشروع ابدأ حلمك بمبلغ وقدره ١٠٠٠ جنيه وذلك تقدير من المحافظ لجهودهم التي بذلوها خلال فترة المشروع والتي امتدت لعدة أشهر .

وانطلق منذ قليل حفل تخرج الدفعة الثامنة من مشروع ابدا حلمك بالمحافظات المصرية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتور جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة ، وعدد كبير من مسؤولي الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الوادي الجديد وبحضور أهالي محافظة الوادي الجديد بالخارج، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين .

ويقام حفل تخرج دفعة مشروع ابدا حلمك على مسرح سينما هيبس، و مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقد بدأ العمل في المشروع شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار عدد 40 متدربا لكل موقع، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية

