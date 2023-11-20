عمرو بسيوني :اليوم نشهد حلما جديدا يتحقق بعاصمة الثقافة المصرية

عبر عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن سعادته بحضوره حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك.

وقال بسيوني خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الثامنة من مشروع ابدا حلمك بمحافظة الوادي الجديد الخارجة قائلا :" سعادتي بالغة، وأنا أقف بينكم اليوم لنشهد سويا حلما جديدا يتحقق في مشروعنا الكبير "ابدأ حلمك" لاكتشاف مواهب وكنوز مصر في قلب محافظة عزيزة علينا جميعا.. محافظة الوادي الجديد.. عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والتي أكدت بحق أن ثروة الوطن الحقيقية هي في أبنائه..

وتابع بسيوني كلمته موجها الشكر لكافة القائمين على المشروع إذا قال :"وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، على دعمها الكامل للمشروع وكافة مشروعات وبرامج الهيئة".

ولفت إلي مشروعات وزارة الثقافة. في تحقيق خطتها للتنمية المستدامة قائلا :"لعل من أهم مظاهر التنمية المستدامة التي ننشدها هو الاهتمام ببرامج بناء الإنسان كونه محور أساس التنمية في جمهوريتنا الجديدة.. وتعد برامج ومشروعات رعاية واكتشاف الموهوبين ووضعهم على أولى خطوات الطريق من أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة التي تسير بخطى ثابثة في هذا المشروع الكبير والمهم، والذي نحتفل اليوم وغدا بتخريج دفعة جديدة من دفعاته ليبلغ عدد المحافظات التي صارت لها فرقا مسرحية نوعية في هذا المشروع ثماني محافظات، ونسعى لأن تضم راية المشروع كافة محافظات مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وتابع:"وفي هذا السياق أعرب عن عميق تقديري للسيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لدعمه الكبير للمشروع وكافة الفعاليات الثقافية بالمحافظة، كما أتوجه بالشكر للدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ على ما بذلته في هذا الصدد.

كما وجه الشكر للجنة العليا المشروع قائلا:" ولا يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير للجنة العليا لمشروع ابدأ حلمك وللمخرج الفنان أحمد طه المدير الفني للمشروع، والصديق الفنان هاني كمال المدير التنفيذي، وللسادة المدربين والمخرجين المشاركين بالمشروع في الوادي الجديد وفي كل المحافظات التي شهدت فعالياته.. وأشكر جميع الزملاء بإدارات الهيئة وفرع ثقافة الوادي الجديد على جهودهم المبذولة به.

واختتم كلمته:" أتوجه بخالص تهنئتني لأبطال وبطلات ونجوم المسرح الجدد.. دفعة ابدأ حلمك بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.. فهم الهدف الأسمى والأهم من وراء تواجدنا اليوم.. خالص محبتي واحترامي لكم.. وبالتوفيق في القادم.

وانطلق منذ قليل حفل تخرج الدفعة الثامنة من مشروع ابدا حلمك بالمحافظات المصرية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتور جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة ، وعدد كبير من مسؤولي الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الوادي الجديد وبحضور أهالي محافظة الوادي الجديد بالخارج، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين .

ويقام حفل تخرج دفعة مشروع ابدا حلمك على مسرح سينما هيبس، و مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقد بدأ العمل في المشروع شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار عدد 40 متدربا لكل موقع، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية

