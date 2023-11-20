"بيئة مؤسسية رقمية آمنة" في دورة تدريبية لهيئة قضايا الدولة

نظمت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة -الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي علي مدار يومي الأحد والإثنين ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ دورة تدريبية لمستشاري الهيئة بعنوان "بيئة مؤسسية رقمية آمنة ".

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية لكل العاملين بالمؤسسات الحكومية والجهات والهيئات القضائية.

تهدف البرامج التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة للهيئة تحقيق أهداف مصر الرقمية ( رؤية مصر ٢٠٣٠) خاصة في مجال التحول الرقمى ونشر المعرفة والوعى الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية .

تناول التدريب العديد من المحاور الخاصة بالسلوك والوعي التكنولوجي ومنها:-

1- مفاهيم الشبكة والاستخدام الآمن للتطبيقات على الإنترنت.

٢. إنترنت الأشياء(IOT) وإنترنت الأجسام (IOB)وإنترنت كل شئ(IOE)

٣. الأنظمة الذكية والمدن الذكية.

٤.التحول الرقمي ومنصات مصر الرقمية وتنمية المهارات الرقمية.

٥.الوعى التكنولوجى.

٦.أمن المعلومات والأمن السيبرانى.

٧. الهجمات الالكترونية والسيبرانية وأثرها على الاقتصاد والأمن القومى.

٨. التهديدات المتعلقة بالبيانات وخرقها .

٩. البرمجيات الخبيثة.

١٠.طرق تأمين وحماية الأجهزة الذكية من الاختراق.

١١. طرق تأمين الحسابات المختلفة.

جاء ذلك بناء علي تكليف المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار محمد حسن الأمين العام.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.