تعليم القاهرة تعلن التعليمات الخاصة بامتحان «كانجارو للعلوم والإنجليزي»

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، عن التعليمات الخاصة بالمشاركين في المسابقات العلمية الدولية بامتحان (كانجارو للعلوم؛ وكانجارو الإنجليزي)، وهي كالتالي:

١- يمكن أداء إختبار المسابقة من (لاب توب – كمبيوتر شخصي مزود بكاميرا – موبيل) شرط أن يكون مزود بكاميرا من اجل المراقبة الالكترونية ، ونوصي باستخدام اللاب توب حتى تظهر الصور بشكل كبير وواضح.

٢- المسابقة تتم بمراقبه إلكترونية كاملة (الرجاء مراعاة الخصوصية بعد فتح الكاميرا).

٣- ضروري عمل إرسال للإجابات قبل نهاية الوقت بما لا يقل عن خمس دقائق من نهاية وقت الاختبار.

٤- فى حالة غلق برنامج المراقبة عند انتهاء الوقت دون إرسال الإجابات، فلن يتم تسليم إجابه الطالب، ويعتبر الطالب غائبا عن الامتحان وليس له نتيجة.

٥- الرجاء التأكد عند إرسال الإجابات وظهور رسالة (لقد تم استلام إجاباتك).

٦- في حالة ظهور تقرير الطالب في المراقبة الإلكترونية غش سوف يتم الغاء امتحان الطالب، ولن تظهر له أي نتيجة نهائيا.

٧- الرجاء عدم فتح أي متصفح آخر اثناء أداء الامتحان لأن المراقبة الإلكترونية تعتبرها حاله غش وبذلك يتم الغاء الامتحان للطالب؛ لذا يرجي فتح متصفح واحد فقط علية صفحة الطالب وصفحة الامتحان .

٨- ممنوع منعاً باتاً تواجد ولى الأمر مع الطالب أثناء الإختبار الخاص بالمسابقة، ويسمح فقط لولى أمر الطالب بالصفوف الاولى (Grade 1 + 2) بالتواجد مع الطالب لمده 5 دقائق فقط لمساعدته في تسجيل بياناته، وفى حاله التواجد أكثر من ذلك تعتبر حاله غش .

٩- في حاله وجود أي مشكله اثناء دخول الطالب لأداء الاختبار الخاص بالمسابقة ، عليه التواصل واتساب على الرقم الموجود فى تفصيل الاختبار على صفحه الطالب علي موقع اديوميتر مصر وارسال صوره بالمشكلة علي الواتساب مع كتابه البيانات الخاصة بالطالب وانتظار الرد ولا داعى لأى قلق، لذا يرجي مراعاة انه (سوف يتم التواصل مع جميع الرسائل، وأنه يتم حل مشاكل الآخرين ولا داعى لأى قلق).

الرجاء مشاهدة رابط الفيديو التوضيحي التالي لطريقة دخول الاختبار التجريبي وهو نفس خطوات دخول الامتحان الرسمي، من خلال الرابط التالي:

https://zoom.us/rec/share/7HAAUex9hgBIxSEU5ulyhH4eNBRBvtu8HpwdjEIF27KP5HvFSeHCNrFinBVQ2sqa.KtgobpWikNAsAQUp?startTime=1700463762000