الأنبا مكاريوس يدشن أواني المذبح ويعمد طفلًا بكنيسة الشهيد مارمينا بالمنيا

الإثنين 20/نوفمبر/2023 - 06:42 م

صلى بالأمس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات بالمنيا، القداس الالهي بكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بالمنيا.

وشارك في الصلاة القمص إفريم عدلي كاهن كنيسة القديس مارجرجس بالمنيا ووكيل المطرانية والقمص دوماديوس عبد السيد والقس برنابا مجدي والقس مينا سمير كهنة الكنيسة.

وخلال القداس، قام الأنبا مكاريوس بتدشين أواني وفرش المذبح وتعميد طفل من أبناء الكنيسة.

من الجدير بالذكر أن الكنيسة تحتفل بذكري رحيل القديس مارمينا في يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023. وخلال هذه الفترة، تقيم الكنيسة نهضة روحية بعنوان "لا تنسي" بدأت من يوم السبت 11 نوفمبر حتي يوم 24 نوفمبر. وتقام القداسات الإلهية يوميًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.