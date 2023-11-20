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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"The Hunger Games" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

The Hunger Games
The Hunger Games
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تمكن فيلم المغامرات والحركة " The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" للمخرج فرانسيس لورانس، من تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم في الصالات الأمريكية 44 مليون دولار، ومن المتوقع زيادة العائدات الكلية مع توسع عرضه بعدد من الأسواق الأجنبية حول العالم.

تدور أحداث الفيلم قبل سنوات سابقة لأحداث السلسلة الأصلية، حيث تدور الأحداث حول كوريولانوس سنو في سن الثامنة عشرة، قبل تحوله إلى رئيس مستبد في بانيم، حيث يبحث عن المجد بعد اختياره ليكون مرشدًا لدورة ألعاب الجوع العاشرة.

The Hunger Games إيرادات شباك التذاكر الأمريكي
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