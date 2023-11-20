ختام فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثالثة

اختتم اليوم مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"، والذي ينظمه بيت الفلسفة بالفجيرة.

قدم الدكتور مجدي عبد الحافظ استاذ الفلسفة بجامعة حلوان ، خلال جلسة اليوم اطروحته حول" الإنسان المعاصر وصراع القيم ".

كما عرض الدكتور علي الكعبي من الإمارات تجربة واستراتيجية دولة الإمارات حول" أهمية تعليم الفلسفة".

وأعلن الدكتور انور مغيث من مصر البيان الختامي للمؤتمر الذي أفضى إلى اقتراح التوصيات الآتية:

تأكيد أهمية دور بيت الفلسفة عربيا وعالميًا وتطوير نشاطه المتنوع، حيث يشمل على برامج ترجمة و تأليف و حوار و ورش عمل و التي من شأنها تأكيد حضور الفلسفة في الحياة.

المشاركة في المؤتمرات العالمية الفلسفية بحيث يكون للفلاسفة العرب حضور دائم في دائرة الفلسفة العالمية لنزع الفكرة المسبقة للآخرين عنا، كما يعزز التواصل مع الفلسفةالعالمية بوصفها جزء من تاريخ الوعي الفلسفي المعاصر.