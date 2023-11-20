استمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بشوارع وميادين العريش

قاد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، فريق عمل متكامل من رجال الأزمات والعلاقات العامة، ومهندسي وعمال شركة المياه والصرف الصحي، ومتطوعين من الدفاع المدني، مدعومين بالمعدات الثقيلة والأفراد، في مهمة لإزالة تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة العريش.

جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، بضرورة متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين، وذلك بعد تعرض المدينة لأمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في الشوارع، مما تسبب في إعاقة حركة المرور وصعوبة التنقل.

وقد تمكن الفريق من إزالة تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفتح الطرق أمام حركة المرور، وذلك في وقت قياسي.

تم اليوم إزالة تجمعات مياه الأمطار من محوري الفاتح وأسيوط بمدينة العريش، وذلك بفضل فاعلية عمل غرف تصريف الأمطار وتطوير المحاور.

كما تم إزالة تجمعات المياه من شارع الجيش، وكرم أبونجيلة، وكوبري أبوصقل، وشارع الجامعة، والمعهد الأزهري، وبعض الأماكن المتفرقة في الضاحية، ومستودع كوكولا خلف الموقف القديم، والقرماني، وشكري القوتلي، و23 يوليو، و26 يوليو، وأماكن أخرى داخل المدينة تم رصدها من خلال رؤساء مناطق الأحياء، أو عبر بلاغات من المواطنين، وبذلك تم إزالة جميع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة العريش، وتأمين حركة المرور.

أكد رئيس المدينة على رؤساء مناطق الخدمات بضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد في مناطقهم، ورصد جميع تجمعات مياه الأمطار، خاصة في الأماكن الساخنة، والتواصل مع غرفة العمليات بالمدينة فورًا لرفعها على الفور.