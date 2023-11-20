وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يستقبلان الأطفال الخدج

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأطفال الخدج خلال وصولهم معبر رفح البري بشمال سيناء، للعلاج في المستشفيات المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحافظ إنه وصل 28 طفلا من الأطفال الخدج من مستشفي بالقرب من معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، حيث تم نقل 16منهم إلي مستشفي العريش العام و12 إلي مستشفيات القاهرة علي متن طائرة.

وأضاف المحافظ أن مصر ستقدم للأطفال الرعاية الصحية الكاملة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر لها دور تاريخي كبير تجاه الاشقاء الفلسطينيين، فمصر تقدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.