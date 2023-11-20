رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا حول اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرا مقدما من الدكتور محمود عبد العليم، عن اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣، مؤكدا أهمية الجانب التوعوي للجامعة تجاه خدمة البيئة، وما تؤديه من دور حيوي ومهم في التصدي للممارسات السلبية والحد منها، خاصةً في ظل الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتصدُّر هذه القضايا محور الأجندات العالمية والمحلية، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإفادة من قوة وطاقات الطلاب، وتوجيهها نحو قضايا التنمية المختلفة، وتعزيز روح التعاون والانتماء؛ ليكونوا أكثر فعالية لخدمة وطنهم.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع اطلق خلال شهر نوفمبر عدد من الفعاليات تناولت البيئة والمناخ، والتي تستهدف في مجملها ضرورة نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات أهمها: متابعة ما تم تنفيذه؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ باستخدام التحليل الرباعي (SWOT analysis ) كمرحلة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية، وإجراء آلية معنية بتنفيذ استراتيجية الجامعة؛ لضمان تحقيق المستهدف، والمتابعة الدقيقة لخطوات التنفيذ، إلي جانب دراسة المقترح المقدم من أعضاء المجلس بضرورة إنشاء وحدة لمكافحة المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة بجامعة أسيوط، وكذلك متابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي للقضاء على الأمية.