سنة سجن وكفالة 100 ألف وغرامة 116 مليون جنيه لرئيس شركة سيناكولا

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود حمدي، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب الضريبي، سنة وكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه مصري وغرامة 116 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب العامة.

وجاء في رقم القضية التي تحمل رقم 40 لسنة 2018 تهرب ضريبي، برئاسة المستشار محمود حمدي، أن المتهم تهرب من سداد مبلغ ضريبي مستحق عليه.

وكانت المحكمة قد تسلمت في وقت سابق أوراق القضية أخري التي حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية إلى وزارة العدل لإعداد تقريرٍ وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها.

وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره محكمة الجنح المُستأنفة، وأصدرت فيه القرار المتقدم.