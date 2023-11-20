محافظ الدقهلية يكلف بأعداد تقرير بشأن المشروعات المتعثرة لإنهائها

وجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة ومتابعة موقف إنشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتنفيذ محطة الصرف الصحي بمنطقة الزعفران بمدينة المنصورة وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لإعطاء دفعة للعمل بها.

كما كلف المحافظ بإعداد تقرير مفصل عن موقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة والتعامل مع عمليات حرق قش الارز وشكاوي المواطنين علي البوابة الالكترونية وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات ازالة وعملية إدارة وتشغيل محطة بوتجاز طلخا.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم، مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية .

وقال محافظ الدقهلية، إننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلى كل مسئول أن يؤدي عمله بما يرضي الله.