وزارة العمل: شهادات لخريجي مراكز التدريب المهني بسوهاج

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج اختتمت فعاليات البرنامجين التدريبىين على مهن صيانة المحمول،والمساحة ،بمركزى التدريب المهنى بسوهاج والكوثر ، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة بكل دورة بواقع شهر بعدد ساعات تدريبية 100 ساعة ،وفقاً للمنهج التدريبي المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتحت إشرافها بمعدل 80 % من التدريبات العملية على تلك المهن ، و 20 % معلومات نظرية تشتمل على أساسيات كل مهنة ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024 ، والتى تضم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخلياً وخارجياً ..

وأوضحت الوزارة ، ان ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهنى، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التي تقدمها المديريات للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات .

وأكد الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج فى تقريرٍ للوزارة ، انه جرى تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي دورتي صيانة المحمول والمساحة لعدد 30 متدرب ، ومنوهاً إلى أن الخريجين من هذه الدورات سيتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة ومراعاة الحد الأدنى للأجور علي المهن التي تدربوا عليها .

كما أفاد بأنه تابع تنفيذ دورتي الخياطة والتفصيل وصيانة المحمول التى يجرى تفنيذها بمركز التدريب المهني بسوهاج للاطمئنان على سير العملية التدريبية حيث تحظي هذه الدورات بالاقبال المتزايد من الشباب والفتيات ، وذلك بعد توفير كافة المواد الخام اللازمة للتدريب والمدربين المعتمدين من الوزارة .

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