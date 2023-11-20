شؤون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تشن حربا على أطفال ومدارس ومستشفيات غزة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدرك أن إسرئيل لا تحارب الفصائل الفلسطينية، بل تشن حربا على الأطفال والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة، وأنّها نقلت إلى العالم رواية زائفة منذ اليوم الأول للعدوان في 7 أكتوبر.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي صدّرت وهما للإسرائيليين، بأنّ جيشهم قادر على تحرير أكبر عدد من المحتجزين، وأنّه لا توجد حجة لدى نتنياهو للتمسك بما وعد به شعبه.

وتابع: «نتنياهو وجيشه فشلا في اختراق الجبهة لتحرير الأسرى، ولا يمكن تحريرهم إلا عن طريق الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ودفع الثمن المطلوب، وهو وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، وإطلاق سراح عدد من الأطفال، والأسيرات، وهذه مطالب دولية».

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال عشوائية بحق الفلسطينيين، لكن الشعب الفلسطيني أكثر قدرة وصمودا على أرضه أمام الاحتلال الإسرائيلي.