الأقصر تشارك في ورشة عمل "منصة أيادي مصر" بمحافظات الصعيد.. صور

شاركت وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، بمشاركة محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

حضر الورشة، كلاً من كريم عادل مدير تطوير منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، ونجوى علي النوبي مدير وحدة أيادي مصر بالأقصر، وأحمد حامد أمين عضو منصة أيادى مصر بديوان عام المحافظة، حيث جاءت الورشة في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

ومن جانبها، أوضحت نجوى علي النوبي مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع أيادي مصر لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الالكترونية "أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية.

ورشة العمل (9)

ورشة العمل (8)

ورشة العمل (7)

ورشة العمل (6)

ورشة العمل (5)

ورشة العمل (4)

ورشة العمل (3)

ورشة العمل (2)