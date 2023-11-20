المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع في قتل صديقه بالقليوبية 

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لمتهم بالشروع في قتل صديقه خلال جلسة عرفية لإتمام التصالح بينهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8722 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 908 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ج م"، 31 سنة، عامل، شرع في قتل صديقه المجني عليه محمد ع أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث إنه وحال قيام عدد من أهالي القرية بعقد جلسة صلح فيما بين المتهم والمجني عليه لمسابقة خلافات فيما بينهما، باستخدام سلاح أبيض"مطواة"، وإحداث إصابته بجروح طعني بالبطن، قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه حال دون ذلك مداركة المجني عليه بالعلاج، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين أثناء قيام بعض كبار أهالي القرية بعقد جلسة صلح فيما بينهما شرع أحد الطرفين في التعدي على الآخر بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته بالبطن.

على الفور انتقلت، قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وجرى نقل المصاب للمستشفى للعلاج، وأدلى المتهم باعترافات أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.