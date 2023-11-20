مجلس إدارة الزمالك يعقد اجتماعا لمناقشة بعض الملفات المهمة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماع اليوم الإثنين وذلك لمناقشة بعض الملفات والأمور الهامة التي تخص النادي الأبيض .

ويتضمن الاجتماع بحث صرف المستحقات المتأخرة للاعبين في مختلف الألعاب ومقدمات عقود الموسم الجديد، بالإضافة لمناقشة عن آخر المستجدات في ملف المدير الفني الجديد للزمالك .

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس انذاك .