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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لبيعها 275 طنا فى السوق السوداء بالبحيرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، سمير البلكيمى بتنفيذ حملات تموينية بمراكز الرحمانية وأبو حمص وكوم حمادة.

وأسفرت عن ضبط 3مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن سكر بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكما أكدت نائب المحافظ، أن حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تعبئة السكر نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
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