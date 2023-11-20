ندوة توعوية حول أحكام القانون وعمل الأطفال بالمنوفية

قالت وزارة العمل في بيان لها ، انه جرى تنظيم ندوة للتوعية فى مجال عمل الطفل ، من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، حول أحكام ومواد قانون العمل الخاصة بتشغيل الاطفال طبقا للقانون 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له .

واوضحت الوزارة في بيانها ، ان تلك الندوات التى يتم تنفيذها بمديريات العمل بالمحافظات من خلال الإدارات والمكاتب التابعة ، تتم وفق خطط موضوعة من قبل الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وتحت إشرافها .

وأكد المهندس سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة حول تحسين شروط و ظروف العمل ، و تقديم الرعاية و الحماية للعمال و الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن يحمي العمال والمنشآت في آن واحد ، مؤكداً إستمرار المديرية في سعيها نحو تهيئة مناخ العمل في كافة المنشآت بمختلف القطاعات ليصبح آمناً وتعزيز وتوطيد علاقات العمل والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكلا طرفى العملية الإنتاجية ، مشيراً إلى انه حاضر في الندوة منى عبدالحليم الجزيرى موجه فنى منطقه عمل اشمون ، وناهد عبدالغنى قطب مفتش مكتب العمل باشمون .