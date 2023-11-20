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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"ارتدوا ملابس ثقيلة".. تكاثر السحب المنخفضة بسماء الإسكندرية واستمرار سقوط الأمطار

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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تشهد مدينة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين 20 نوفمبر، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة 20%، مع انخفاض في درجات الحرارة لتسجل 20 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 24 كم/ ساعة.

وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة طقس اليوم، استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متفاوتة على مختلف المناطق لتكون متوسطة علي (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ) وتغزر أحيانا على السواحل الشرقية وتقل حدتها كلما تقدمت للداخل لتكون خفيفة إلى متوسطة على الدلتا ومدن القناة خفيفة على القاهرة.

كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد وترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتتراوح بين 3 إلى 4 أمتار، فاليوم هو أقل حدة من الأمس من حيث كميات الأمطار المتساقطة سرعات الرياح ودرجات الحرارة، وتتحسن الأجواء نسبيا مع نهاية اليوم حيث تهدأ سرعات الرياح وتقل فرص سقوط الأمطار. 

كما يوجد غطاء سحابي على شمال البلاد مع نشاط للرياح، يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، لذا يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة للأطفال وكبار السن.

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