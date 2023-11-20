بعثة منتخب مصر تعود للقاهرة بعد الفوز على سيراليون "صور"

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل قادمة من ليبريا بعد خوض مباراة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وعاد مع بعثة المنتخب الوطني كل النجوم المحترفين على رأسهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد حيث يتوجهون خلال الساعات المقبلة الي إنجلترا وفرنسا وتركيا للانضمام لصفوف انديتهم بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد، على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

أحرز ثنائية منتخب مصر النجم محمود حسن تريزيجية في الدقيقتين 18 و 62 من عمر اللقاء ليمنح الفراعنة فوزا مهما هو الثاني على التوالي في المجموعة.

وحقق الفراعنة العلامه الكامله بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة وعلى سيراليون بهدفين في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026 ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.